СКР анонсировал процесс над серийным убийцей

Мужчина с расстройством личности, который признался в совершении пяти убийств на территории Москвы и Подмосковья, в скором времени предстанет перед судом, сообщила 5 марта представитель столичного управления Следственного комитета (СК) России Юлия Иванова.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Бахтиёра Матякубова. Он обвиняется в совершении пяти убийств, сопряженных с разбойным нападением. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — цитирует ее «Интерфакс».

По версии следствия, в период с января по апрель 2015 года подозреваемый выслеживал и убивал женщин в безлюдных местах и парках. В частности, в марте того же года он убил с помощью ножа незнакомую 35-летнюю женщину в Измайловском парке.

Иванова добавила, что Матякубов выбирал жертв с целью разбойного нападения в магазинах. Сами убийства он совершал и днем, и вечером.

После преступлений мужчина покинул Россию. Лишь в декабре 2017 года его экстрадировали в Москву.

«Согласно выводам психолого-сексолого-психиатрической экспертизы, у обвиняемого выявлено эмоционально неустойчивое расстройство личности, вспыльчивость, повышенная возбудимость, мстительность и личная неприязнь к лицам женского пола», — резюмировала Иванова.

10 декабря 2018 года стало известно, что суд в Иркутске в рамках нового уголовного дела приговорил бывшего милиционера Михаила Попкова ко второму пожизненному сроку за 59 убийств местных жительниц.