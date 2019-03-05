Живая вода: такую награду хотел бы получить легендарный Римас Туминас

Председатель СТД России, народный артист России Александр Калягин наградил личной премией за выдающийся вклад в театральное искусство своего коллегу, художественного руководителя Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса. Мероприятие состоялось в закрытом формате, что называется, для своих, почти без журналистов, но для «Известий» сделали исключение.

Церемония, как и положено в первый день Масленицы, прошла с песнями, самоваром, бубликами, теплыми словами в адрес виновника торжества и, конечно же, блинами.

Поздравить коллегу, а заодно отведать «председательских блинов» пришли директор Большого театра Владимир Урин, худрук театра «Практика» Марина Брусникина, директор Et Cetera Юрий Кравец, директор Театра Наций Мария Ревякина, артисты Виктор Вержбицкий, Игорь Костолевский, Евгений Стеблов и многие другие. За центральным столиком разместилась вахтанговская группа поддержки: директор Кирилл Крок, актриса Людмила Максакова, композитор Фаустас Латенас и др.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Прекрасно, что мы вместе, — поприветствовал гостей Александр Калягин. — Мы собрались с одной целью — чествовать выдающегося человека.

Председатель СТД отметил, что лишний раз представлять его не надо, поскольку Римаса Туминаса знают в Москве, России, да и во всем театральном мире. Вручив режиссеру цветы, диплом и денежный сертификат, председатель добавил: «Римас, я тебя очень люблю. Ты прекрасен во всем: в своей трогательности, в своей заметности-незаметности, в скромности и выдающихся способностях».

После продолжительных оваций слово взял Туминас.

— Я понимаю, что вам было трудно определиться. Сколько просили, звонили, и тем не менее вы рискнули вручить награду мне, иностранцу, — иронизировал Римас Владимирович. — Нам надо оставаться верными театру. Лев Толстой заметил, что, кроме любви, ничего нет. Бог — это любовь.

Режиссер призвал всех тех, кто не любил, пробудить любовь, после чего под дружные аплодисменты обнялся с Калягиным. Затем своего художественного руководителя поздравила Людмила Максакова, подготовившая подарок. Актриса продемонстрировала гостям статуэтку в виде руки, держащей шар удачи, которую она разработала совместно со скульптором специально для Туминаса. Актриса пояснила, что удача сопутствует в искусстве людям, которые не лгут, не боятся и стоят до последнего.

— Мы вас очень любим, Римас, — заключила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Римас Туминас

Поздравления разбавлялись вокальными номерами молодых артистов. Гости налегали на блины, что в некотором смысле символично, так как у Масленицы и театра языческие корни.

Уловив момент, когда Римас Туминас остался один, «Известия» поинтересовались:

— У вас столько наград стоит в кабинете Театра Вахтангова, не потеряли вкус?

— Еще вызывают эмоции, — лукаво улыбнувшись, признался Римас Туминас. — Человек азартен, слаб человек. Думаешь, а есть ли еще какая-нибудь награда, которую не получил? Или, может, придумают что-то новое. Хотя, конечно, это секундная радость. Безумно приятно осознавать и видеть внимание коллег, но это моментальная реакция, а потом почему-то наступает грусть.

— А что бы вы могли воспринять как высшую награду за свое творчество?

Режиссер задумался. А потом тихо произнес:

— Живая вода… Надо живой, святой воды. Если она течет, как река, если вечная, глубокая и тихая, то, наверное, это лучше всего. Награда людей, зрителей…. Театр идет от них, он для них и про них. Так он уходит в вечность. Надо бы придумать зрителям награду.

Режиссер вернулся за праздничный стол. Может, придумывать новую награду, а может, попытаться продлить секундную радость…