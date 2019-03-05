Лукашенко высказался о возможности вступления Белоруссии в ВТО

Белоруссия вступит во Всемирную торговую организацию (ВТО) только при условии очевидной выгоды для республики, заявил во вторник, 5 марта, президент страны Александр Лукашенко в ходе совещания по поводу участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями.

«Я не подпишу ни один документ по вступлению Беларуси в ВТО, пока мне на стол не будут положены конкретные преимущества от этого», — заявил глава государства, высказав при этом мнение, что не нужно вступать в организацию только ради того, чтобы в нее вступить, передает агентство «Белта».

ВТО — международная организация, созданная для либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. Это форум, на котором в процессе коллективных обсуждений и переговоров формируются правила международной торговли и рассматриваются вопросы сокращения барьеров на ее пути.

20 мая прошлого года начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов заявил, что вступление республики в ВТО поможет решать торговые споры с Россией.

Официальная дата создания ВТО — 1 января 1995 года. Организация является преемницей Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), которое было подписано 23 странами в Женеве в октябре 1947 года.