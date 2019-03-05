Лукашенко заявил о регрессе в развитии евразийской интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что процесс евразийской интеграции поворачивается вспять. Об этом он сказал на совещании в Минске по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями во вторник, 5 марта.

«Многие экономические вопросы из повестки Союзного государства перенесены на площадку EAЭC (Евразийский экономический союз. — Ред.). К сожалению, процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, если уже не повернулся», — считает белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что ему докладывают о «барьерах, препятствиях и ограничениях» для белорусских субъектов хозяйствования.

«А отсутствие конкретной работы по их устранению прикрывается некой цифровой повесткой», — цитирует его «Интерфакс».

Белорусский лидер подчеркнул, что перед EAЭC ставились и другие важные цели, в том числе по созданию общего рынка и равных условий. Он также отметил, что ключевым рынком для Белоруссии остается регион СНГ.

В начале марта Лукашенко заявил, что поддерживает введение единой валюты в Союзном государстве с Россией. Однако, по его словам, это должен быть не российский и не белорусский рубль.