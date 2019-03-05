В Московском метро стартовали продажи кожаных браслетов «Тройка»

Москвичи и гости столицы получили возможность расплатиться за проезд в общественном транспорте города с помощью кожаного браслета «Тройка». Продажи украшения с функционалом карты стартовали 5 марта, сообщается на сайте столичного метрополитена.

Всего в продажу поступили 2,4 тыс. браслетов черного, синего, коричневого, вишневого и розового цветов. Приобрести их можно в сувенирных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская», а также на стойках «Живого общения» с сувенирными витринами.

Размер браслета можно регулировать. Стоимость одного экземпляра составляет 650 рублей.

В московском метро также можно приобрести обычные браслеты с чипом карты «Тройка», керамические кольца, наклейки, жетоны и брелоки.