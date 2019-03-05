«Роскачество» нашло уязвимости в мобильных приложениях интернет-магазинов

Эксперты «Роскачества» проверили мобильные приложения популярных интернет-магазинов. Для этого они оформили заказы на десятки товаров из самых популярных категорий — электроника, одежда и обувь, книги и парфюмерия, проверив их удобство и функциональность.

Всего в исследовании участвовали 30 наиболее популярных в Google Play и App Store приложений. Как оказалось, многие из них недостаточно защищены и имеют немалое количество потенциальных уязвимостей. Самыми надежными были признаны приложения «РИВ ГОШ» (1,5 балла из 5), Wildberries (1,4 из 5) и «Буквоед» (1,3 из 5) для iOS и Юлмарт (4,2 из 5), Ozon.ru (4,1 из 5) и «Лабиринт» (4,0 из 5) для Android.

Специалисты отметили, что по количеству уязвимостей приложения для Android оказались более защищенными.

«Не все выявленные уязвимости одинаково легко эксплуатируются, однако лучшей практикой является минимизация любых потенциальных угроз», — заключается в сообщении.

Ранее в феврале специалисты обнаружили вредоносный вирус, скрыто расходующий интернет-трафик и заряд аккумулятора смартфонов на базе платформы Android.