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«Роскачество» назвало лучшие пельмени в России

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Фото: ТАСС/Новодережкин Антон
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Эксперты «Роскачества» проверили качество пельменей российского производства 48 торговых марок стоимостью от 90 до 640 рулей за килограмм.

По результатам лабораторных испытаний, лучшие пельмени производят в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Калужской, Белгородской, Орловской областях, Республике Мордовия и Башкортостан, а также в Челябинской области.

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Первое место досталось «Сибирской коллекции» — 4,4 балла (450,21 руб/кг). На втором месте оказались пельмени «Дымов» — 4,37 балла (344,89 руб/кг). Замыкают тройку лидеров «Цезарь» — 4,36 балла (427 руб/кг).

«Останкино. Папа может» заняли четвертую строчку рейтинга — 4,36 балла (311,38 руб/кг). Топ-5 замкнули пельмени «Ермолино» — 4,35 балла (153 руб/кг).

На шестом месте разместились пельмени «Мираторг» — 4,3 балла (291,25 руб/кг), далее следуют «ВкусВилл» — 4,26 балла (562,5 руб/кг).

Пельмени «Атяшево» (374,01 руб/кг) и «ДобрынинЪ» (299,88 руб/кг). разделили 8-9 место, набрав 4,25 балла. Замкнули топ-10 «Уральские пельмени» — 4,23 балла (418,77 руб/кг).

В «Роскачестве» отметили, что несмотря на довольно высокий рейтинг у некоторых пельменей, ни одна торговая марка не смогла претендовать на российский «Знак качества».

В то же время в исследованных торговых марках эксперты не обнаружили ГМО, тяжелых металлов, пестицидов, а также недопустимых количеств полифосфатов, а также листерий и сальмонелл, консервантов.

А вот мясо в пельменях эксперты «Роскачества» нашли. ДНК крупного рогатого скота и ДНК свиньи были найдены во всех образцах. При этом были найдены и незаявленные виды мяса, которые могли попасть в продукт с плохо промытой ленты на производстве.

В частности, в пельменях «Иркутские», «Каждый день», «Ларнета» и «Своими руками. Карапузы» обнаружили свинину, хотя в составе она была не указана.

При этом помимо незаявленной свинины и повышенного количества жира в пельмешках «Своими руками. Карапузы» эксперты нашли бактерии кишечной палочки.

Ранее в феврале сообщалось, что специалисты «Роскачества» разработали рекомендации по выбору плавленого сыра.

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