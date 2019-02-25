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Обнаружен пожирающий интернет-трафик и заряд смартфона вирус

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Вредоносный вирус, скрыто расходующий интернет-трафик и заряд аккумулятора смартфонов на базе платформы Android, вычислили специалисты компании Moat. Об этом они рассказали в своем блоге.

Зловредный код запускает скрытую рекламу на устройствах, делая упор на видеоролики. Во время работы программы расходуется до 10 Гб интернет-трафика ежемесячно, а гаджет теряет заряд, даже если опасное приложение не запущено, поясняет телеканал «Звезда».

Отмечается, что от вируса уже пострадали сотни мобильных приложений, среди которых оказались Draw Clash of Clans, 4 Seasons (Full), Perfect365, VertexClub и Touch 'n' Beat – Cinema.

Узнать о заражении смартфона практически невозможно, потому что на экране не высвечиваются уведомления. Однако пользователя должно насторожить быстрое расходование заряда батареи, нагревание мобильного устройства, замедление работы и частые перезагрузки.

Как уточняет «Федеральное агентство новостей», злоумышленники используют приложения для накрутки просмотров и создания поддельной статистики, чтобы получить денежные средства за якобы плодотворное распространение рекламы.

23 января в компании «Доктор Веб» рассказали о компьютерном вирусе, который крадет пароли от кошельков криптовалют.

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