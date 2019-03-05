Неизвестные угнали в «новой Москве» три «КамАЗа»

Неустановленные лица угнали в «новой Москве» три грузовых автомобиля «КамАЗ», владельцем которых является коммерческая компания. Об этом 5 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка московской полиции.

«Инцидент произошел 4 марта в поселке Мосрентген, на улице Адмирала Корнилова, дом 61. Неизвестные со стройплощадки угнали три грузовика «КамАЗ», общая стоимость которых составила порядка 9 млн рублей», — рассказали правоохранители.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 158 Уголовного кодекса России («Кража в особо крупном размере»). Угонщикам грозит до 10 лет лишения свободы.

4 марта эксперты «АльфаСтрахования» назвали Cadillac Escalade самым угоняемым автомобилем в России в 2018 году. Второе место занял Lexus LX, третье — Jeep Grand Cherokee.