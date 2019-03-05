Прямой эфир

Неизвестные угнали в «новой Москве» три «КамАЗа»

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неустановленные лица угнали в «новой Москве» три грузовых автомобиля «КамАЗ», владельцем которых является коммерческая компания. Об этом 5 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка московской полиции.

«Инцидент произошел 4 марта в поселке Мосрентген, на улице Адмирала Корнилова, дом 61. Неизвестные со стройплощадки угнали три грузовика «КамАЗ», общая стоимость которых составила порядка 9 млн рублей», — рассказали правоохранители.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 158 Уголовного кодекса России («Кража в особо крупном размере»). Угонщикам грозит до 10 лет лишения свободы.

4 марта эксперты «АльфаСтрахования» назвали Cadillac Escalade самым угоняемым автомобилем в России в 2018 году. Второе место занял Lexus LX, третье — Jeep Grand Cherokee.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа самая популярная марка автомобилей на вторичном рынке
Жители Магадана самостоятельно поймали автоугонщика через WhatsApp

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017