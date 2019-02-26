Жители Магадана самостоятельно поймали автоугонщика через WhatsApp

Жители Магадана в мессенджере WhatsApp за несколько часов самостоятельно поймали мужчину, угнавшего автомобиль BMW.

Как сообщили в УМВД по региону, автомобиль угнал нетрезвый мужчина, увидев, что дверь машины не заперта, а в замке зажигания оставлен ключ.

Владелец BMW не сразу обратилась в полицию. 27-летняя женщина разместила объявление об угоне в социальных сетях и сделала рассылку в приложении WhatsApp.

Жители города через несколько часов обнаружили машину около дома по улице Приморской, где проживал злоумышленник, и заблокировали ему выезд.

Затем граждане вызвали сотрудников ГИБДД. Возбуждено уголовное дело.

14 февраля в Сургуте полицейские остановили автомобиль Volkswagen Touareg, которым управлял школьник. По данным полиции, несовершеннолетний с другом угнали внедорожник.