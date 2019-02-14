Два школьника угнали внедорожник в Сургуте

В Сургуте полицейские остановили автомобиль Volkswagen Touareg, которым управлял школьник. По данным полиции, несовершеннолетний с другом угнали внедорожник.

Сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что водитель машины не выполняет требования полиции об остановке. Иномарка двигалась по проспекту Мира с нарушениями правил дорожного движения. После погони, в которой участвовало несколько нарядов полиции, нарушителей удалось задержать. В салоне внедорожника находились мальчики 11 и 13 лет, один из них управлял автомобилем.

По данным megatyumen.ru, подростки угнали автомобиль. Более того, установлена причастность 13-летнего мальчика к угону машины ВАЗ-2114 в Сургуте несколькими днями ранее.

Проверку по данному факту проводят сотрудники следственно-оперативной группы.