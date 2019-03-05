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Кокорин пожаловался на ожог ноги после лечения в СИЗО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Нападающий петербургского футбольного клуба (ФК) «Зенит» Александр Кокорин пожаловался на ожог и нагноение на ноге после проведения физиотерапевтической процедуры в СИЗО «Бутырка». Адвокаты просят руководство СИЗО и следователей разрешить допустить к нему квалифицированных врачей.

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«В следственном изоляторе нашему подзащитному Александру Кокорину около 10 дней назад врачи делали электрофорез и сожгли ему кожу и мышечную ткань на ноге. Саша пожаловался на загноение ноги», — сообщил адвокат Андрей Ромашов, чьи слова приводит ТАСС.

Как добавила другой адвокат Кокорина Татьяна Стукалова, защита просит «допустить к нему квалифицированных врачей».

Ранее, 1 марта, зампред Общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева заявила, что Кокорину могут изменить меру пресечения из-за проблем со здоровьем.

8 октября 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, футболист «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала у гостиницы «Пекин» они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, избили его и повредили машину. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской, где, по данным следствия, избила чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Позже уголовное дело переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

6 февраля Мамаеву и Кокорину вновь продлили арест. Спортсмены будут находиться под стражей до 8 апреля.

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