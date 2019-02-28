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Кокорину могут изменить меру пресечения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину, находящемуся под арестом, могут изменить меру пресечения из-за проблем со здоровьем. Об этом заявила зампред Общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. 

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«Если удастся доказать, что содержание Кокорина в СИЗО несет угрозу его карьере, то такое заключение будет передано следователю, который, в свою очередь, обязан выступить с инициативой об изменении меры пресечения на подписку о невыезде», — сказала она порталу Sports24

Меркачева подчеркнула, что если следователь не выступит с ходатайством, то его могут привлечь к ответственности из-за халатности по отношению к здоровью игрока. 

По мнению общественницы, врач может осмотреть Кокорина уже в ближайшие дни. 

В марте 2018 года футболист перенес операцию после травмы крестообразных связок. Осенью прошлого года он уже вернулся на поле. Сейчас он и его коллега по цеху — игрок «Краснодара» Павел Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка» до 8 апреля. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», которое позже переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

По версии следствия, утром 8 октября 2018 года обвиняемые устроили драку возле гостиницы «Пекин» в Москве, в ходе потасовки пострадал водитель телеведущей Ольги Ушаковой — Виталий Соловчук. Второй конфликт произошел в ресторане «Кофемания» на Большой Никитской, спортсмены устроили драку с чиновником Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.

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