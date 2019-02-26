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Адвокат Мамаева не исключил обращения в международный суд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Адвокат игрока ФК «Краснодар» Павла Мамаева Игорь Бушманов в беседе с «Известиями» допустил, что в будущем защита может обратиться в международный суд.

Ранее, 26 февраля, Мосгорсуд признал законным постановление Тверского районного суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Мамаеву, нападающему ФК «Зенит» Александру Кокорину и другим фигурантам их дела о драках. Об этом говорится в решении суда.

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«Пока целесообразность использования такого механизма правовой защиты, нами не рассматривается. Возможно вернемся к этому вопросу исходя из результатов рассмотрения дела по существу», — сказал Бушманов.

Оценку решению Мосгорсуда адвокат пообещал дать после того, как будет готова мотивировочная часть.

Ранее, 6 февраля, Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока заключения футболистов до 8 апреля.

Представители защиты обвиняемых пытались добиться смягчения меры пресечения, в том числе перевода под домашний арест или освобождения под залог.

По версии следствия, утром 8 октября 2018 года обвиняемые устроили драку возле гостиницы «Пекин» в Москве, в ходе потасовки пострадал водитель телеведущей Ольги Ушаковой — Виталий Соловчук. Второй конфликт произошел в ресторане «Кофемания» на Большой Никитской, спортсмены устроили драку с чиновником Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.

В отношении нарушителей порядка было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», которое позже переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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