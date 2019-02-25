Московский омбудсмен попросила пустить к Кокорину врачей «Зенита»

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева направила руководству столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) обращение с просьбой допустить врачей футбольного клуба «Зенит» к арестованному за хулиганство футболисту Александру Кокорину. По ее словам, на рассмотрение вопроса уйдет несколько дней.

Для принятия решения должна собраться комиссия, после этого будет ясен итог, сообщает «РИА Новости».

В марте 2018 года Кокорин после травмы перенес операцию на колене. В начале февраля адвокат спортсмена Андрей Ромашев заявил, что футболист не может оставаться в СИЗО, так как ему требуется реабилитация, в противном случае дело может дойти до замены сустава.

В начале октября Кокорин, его младший брат Кирилл, футболист Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сперва у гостиницы «Пекин» они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, избили его и повредили машину. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской, где, по данным следствия, избила чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Позже уголовное дело переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

6 февраля Мамаеву и Кокорину вновь продлили арест. Спортсмены будут находиться под стражей до 8 апреля.