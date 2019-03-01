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Врачам разрешили осмотреть Кокорина в СИЗО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Врачи футбольного клуба «Зенит» осмотрят нападающего Александра Кокорина, который находится в СИЗО. После жалоб спортсмена на боли в травмированном колене управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве дало соответствующее разрешение. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

«Разрешение дано, но кто из врачей пойдет и когда они придут, пока не известно», — цитирует Потяеву «Интерфакс». Она уточнила, что «Зенит» должен сообщить фамилии специалистов, которые приедут в СИЗО для осмотра футболиста.

Ранее футболист пояснил, что колено начало болеть из-за недостатка нагрузки, передает телеканал «360». 6 февраля адвокат Кокорина Андрей Ромашев рассказал, что футболисту придется проводить операцию по замене коленного сустава, если его не выпустят из следственного изолятора.

Зампред Общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева заявила ранее 1 марта, что Кокорину могут изменить меру пресечения из-за проблем со здоровьем.

По версии следствия, утром 8 октября 2018 года обвиняемые устроили драку возле гостиницы «Пекин» в Москве, в ходе потасовки пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой — Виталий Соловчук. Второй конфликт произошел позже тем же утром в ресторане «Кофемания» на Большой Никитской, спортсмены устроили драку с чиновником Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным. В отношении нарушителей порядка было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», которое позже переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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