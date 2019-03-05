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Под Калугой пенсионерка не смогла достучаться до соседей и замерзла насмерть

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Фото: vk.com
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Потерявшаяся в Калужской области 28 февраля пенсионерка найдена мертвой, сообщили волонтеры из группы «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

О пропаже 86-летней жительницы села Оболенское Малоярославецкого района волонтерам сообщили 1 марта. К тому моменту бабушки не было дома уже несколько дней.

По словам участников поисковой операции, женщина страдала деменцией. В попытке согреться пенсионерка стучалась в окна домов односельчан, однако по разным причинам люди не открыли.

«Кто-то испугался, а кто-то не успел выйти — пока одевался и бабушка ушла», — говорится в сообщении.

По словам волонтера Юлии Мири, женщина была очень легко одета — на ней были халат и пиджак.

По камерам видеонаблюдения активисты определили примерный маршрут пенсионерки, а 2 марта одна из местных жительниц сообщила об обнаружении тела женщины.

«Бабулечка забрела в дачи, в надежде хоть здесь найти людей и обогрев, она выбилась из сил и, видимо, окончательно замерзла, только на одной ноге была обувь», — цитирует Мири «АиФ Калуга».

Она отметила, что женщина боролась за жизнь и пыталась пролезть под забором одной из дач, чтобы спастись от холода, и поранила при этом ногу.

«На голове у нее был натянут ее легкий пиджачок, рядом лежала та самая куртка, в которую ее одели неравнодушные люди», — добавила волонтер.

В январе сообщалось, что 67-летняя туристка из Перми потерялась в горах Челябинской области и провела ночь на морозе, пока ее не обнаружили спасатели.

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