В Сыктывкаре спасли гулявшего босиком на морозе ребенка

В Сыктывкаре спасли мальчика, который босиком гулял на морозе.

Сотрудники экстренных служб обнаружили ребенка 6–7 лет без присмотра родителей на Сысольском шоссе в пятницу, 9 марта. Обувь находилась при нем, но в руках, а не на ногах.

Сейчас он находится в больнице. Врачи не обнаружили у мальчика переохлаждения или обморожения конечностей.

При осмотре медиками он не смог назвать свой возраст, сказать, как его зовут и где он живет.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, следователи изучат условия содержания и воспитания мальчика в семье, сообщается на сайте регионального управления СКР по Республике Коми.

Сейчас в окрестностях Сыктывкара столбик термометра опустился ниже -10 градусов.