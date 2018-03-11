Трехлетняя девочка провалилась под лед в Чувашии

Трехлетняя девочка погибла, провалившись под лед в Чебоксарском районе Чувашии. Об этом сообщили в республиканском Следственном комитете.

Отмечается, что ребенок провалился в полынью реки Рыкши и скончался от переохлаждения.

«Днем 11 марта 2018 года в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели трехлетней девочки, проживавшей в деревне Лагери Чебоксарского района», –– говорится в сообщении.

Следователи начали доследственную проверку по факту гибели девочки.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза», –– добавили в СК.

9 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге спасли школьницу, попавшую в полынью при прогулке по льду реки Невы рядом с Дворцовым мостом.