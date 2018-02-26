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Спасатели вытащили провалившегося на Клязьме под лед рыбака

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Рыбака, провалившегося под лед, спасли в подмосковном городе Ногинске. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел на реке Клязьме. Прибывшие на место спасатели обнаружили мужчину, который держался за кромку льда.

Специалисты при помощи спасательных средств вытащили рыбака из ледяной воды и доставили его на берег, где пострадавшего ждали медработники, передает НСН.

Портал iz.ru писал ранее, что автомобиль «Ока», в салоне которого находились три человека, ушел под лед в Куршском заливе в Калининградской области. По предварительной информации, два человека выбрались из машины, один погиб.

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