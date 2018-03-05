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Шестилетний ребенок провалился под лед в Калининградской области

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В Гвардейске спасатели ищут тело шестилетнего ребенка, который провалился под лед на реке Преголя во время игры со сверстниками.

По данным следствия, дети играли на льду недалеко от промоины. В какой-то момент под лед провалился мальчик. Находившиеся поблизости взрослые бросились на помощь, но вытащить ребенка из воды не смогли, сообщает «Калининград.Ru».

Тело ребенка водолазы ищут второй день. Следователи напоминают, что это не первое происшествие в районе Гвардейска за последний месяц. В феврале под лед провалилась пятилетняя девочка, спасти ее не удалось.

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