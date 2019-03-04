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Москва призвала Лондон срочно обнародовать результаты «дела Скрипалей»

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Посольство России в Лондоне призвало британские власти немедленно обнародовать официальные результаты проведенных следственных действий по «делу Скрипалей». Об этом сообщило в понедельник, 4 марта, агентство ТАСС со ссылкой на диппредставительство в Великобритании.

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«Призываем британские власти честно рассказать общественности, что же именно произошло год назад в Солсбери, и немедленно обнародовать официальные, пусть даже и промежуточные результаты проведенных следственных действий», — цитирует сообщение посольства агентство.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта прошлого года. По версии британского следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», которое якобы было произведено в России.

Соединенное Королевство обвинило Россию в причастности к инциденту. В частности, британские власти выдали ордер на арест российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, которых назвали агентами ГРУ. Москва отвергла все обвинения.

4 марта в интервью «Известиям» посол в Великобритании Александр Яковенко назвал неприемлемой ситуацию, когда у российских дипломатов нет возможности встретиться со Скрипалями.

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