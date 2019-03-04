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В России стали чаще покупать безалкогольное пиво

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россияне стали чаще покупать безалкогольное пиво, хотя в стране по-прежнему преобладает северный тип потребление алкоголя — распитие крепких напитков, пишет «Российская газета» в понедельник, 4 марта.

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По данным издания, продажи безалкогольного пива возросли почти на 37%. Кроме того, выросли продажи кваса (15%) и холодного чая (18%). Как рассказал в интервью газете председатель совета Союза российских пивоваров Андрей Губка, граждане понемногу переключаются на безалкогольные и слабоалкогольные напитки, и государственная политика должна поддерживать такие тенденции.

По его словам, в прошлом году рост стоимости пива был меньше, чем продовольственная инфляция. В результате отрасль ощутила оживление: впервые за несколько лет выпуск напитка увеличился на 4,1%. Помимо стабильных цен, этому способствовали такие факторы, как жаркое лето, отсутствие роста ставки акциза и общая благоприятная ситуация на рынке.

В этом году цены на пиво будут подниматься, но постепенно, отметил Губка, пояснив, что акцизы на него не увеличивались, несмотря на рост НДС.

Ранее сообщалось, что «Росконтроль» протестировал популярные в России марки светлого пива и назвал лучшие среди них. Результаты были опубликованы 2 февраля. Высший дегустационный балл получило пиво «Хамовники», оно же оказалось самым пенистым. Более 80 баллов получила также «Сибирская корона» (классическая). Эксперты оценили высокое качество и натуральность этого пива. Высокие результаты показали Faxe Premium, Heineken и «Эль Мохнатый Шмель».

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