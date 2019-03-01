Ученые заявили о пользе алкоголя для пожилых людей

Ученые из Бостонского медицинского центра в штате Массачусетс заявили о пользе употребления бокала вина в день для людей старше 50 лет, сообщает Daily Mail.

Специалисты объяснили это благотворным воздействием алкоголя на организм при сердечно-сосудистых заболеваниях и желчнокаменной болезни. Отмечается, что мужчинам старше 65 лет рекомендуется не более двух порций алкоголя в сутки, что соответствует примерно 35–40 г спирта (две банки пива 0,33 л или бокал вина), женщинам — не более одной порции.

При этом молодым людям «лечиться» вином не советуют. Исследования показали, что в молодом возрасте слишком высок риск возникновения алкогольной зависимости и различных болезней, вызываемых чрезмерным употреблением спиртных напитков. Поэтому употребление вина ученые считают нецелесообразным.

8 января был развеян миф о «самой пьющей» России: если 12 лет назад россияне употребляли около 15 л алкоголя на человека в год, сейчас этот показатель составляет около 10 л, что соответствует уровню Германии и Франции.