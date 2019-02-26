Алкогольный экперимент проводят в школах Германии

Шокирующий алкогольный эксперимент проводят в школах Германии. Учителя ведут детей организованными группами в бары и угощают.

Педагоги наглядно объясняют, что такое похмелье и почему алкоголь — это плохо. Инициатор проекта — профессор из клиники лечения зависимостей.