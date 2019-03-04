В Совфеде назвали вынужденной мерой приостановление Россией ДРСМД

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов считает, что приостановление Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является вынужденной мерой. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает РИА Новости.

«Нелепо стучаться в закрытые двери, да еще в такие, за которыми тебя хотят обмануть. Вопрос не в гонке вооружений, а в достаточности средств самообороны, когда оппонент нарушает договоренности», — отметил сенатор.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении ДРСМД между СССР и США. Также он поручил российскому МИДу направить США уведомление о приостановлении выполнения договора. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Со 2 февраля США приостановили выполнение обязательств по соглашению под предлогом нарушения Россией пунктов документа и наличия ракеты 9М729, якобы не соответствующей условиям договора. Вашингтон оставил за собой право вернуться в сделку в течение полугода.

В ответ на это Москва 16 февраля приступила к разработке ракет наземного базирования средней дальности. Источники в дипломатических кругах утверждают, что Россия готова приветствовать новое всеобъемлющее соглашение, если к нему присоединятся все страны, имеющие ракеты средней и меньшей дальности.

Договор был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.