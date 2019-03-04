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Путин подписал указ о приостановлении ДРСМД между СССР и США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщается на сайте Кремля.

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«Приостановить выполнение договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 года до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств», — говорится в указе. 

Также Путин поручил российскому МИДу направить США уведомление о приостановлении выполнения договора.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Как отметил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, после выхода из договора Россия не планирует размещать подпадающие под его действие ракеты на своих пограничных территориях.

«Этого не будет, приостановка договора этого не предусматривает», — цитирует сенатора «РИА Новости».

Со 2 февраля США приостановили выполнение обязательств по соглашению под предлогом нарушения Россией пунктов документа и наличия ракеты 9М729, якобы несоответствующей условиям договора. Вашингтон оставил за собой право вернуться в сделку в течение полугода.

В ответ на это Москва 16 февраля приступила к разработке ракет наземного базирования средней дальности. Источники в дипломатических кругах утверждают, что Россия готова приветствовать новое всеобъемлющее соглашение, если к нему присоединятся все страны, имеющие ракеты средней и меньшей дальности.

Договор был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

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