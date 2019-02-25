Прямой эфир
Сюжет:

Бывший замглавы Пентагона назвал Китай возможной причиной выхода США из ДРСМД

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Угроза со стороны Китая могла быть одним из поводов для выхода Соединенных Штатов из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом заявил старший директор «Центра дипломатии и глобального взаимодействия Пенн Байден» Брайан Маккеон. С 2014 по 2017 годы он работал первым помощником замглавы министерства обороны США, а при Бараке Обаме в течение семи месяцев занимал пост и.о. замминистра, передает «РИА Новости» 25 февраля.

Ракетная пауза: Чехия не будет размещать у себя РСМД
Министерство обороны страны надеется на возвращение Москвы и Вашингтона к договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

По его словам, «некие элементы» в Пентагоне хотят иметь ракеты средней и меньшей дальности, которые запрещены ДРСМД, из-за ракетного потенциала Китая. Пекин угрожает американским объектам в тихоокеанском регионе, пояснил Маккеон.

«Ранее руководство минобороны заявляло, что они располагают платформами как воздушного, так и морского базирования, которые в состоянии достичь китайских объектов, так же как российские, но эти платформы более дорогие и менее многочисленные, чем высокоточные наземные системы», — отметил директор.

Вашингтон заявляет, что причиной выхода США из ДРСМД стало якобы нарушение Россией условий документа. Но ранее американский лидер Дональд Трамп обращал внимание, что Китай не заключал подобные соглашения и не ограничен в разработке ракет.

Со 2 февраля США приостановили выполнение обязательств по соглашению под предлогом нарушения Россией пунктов документа и наличия ракеты 9М729, якобы несоответствующей условиям договора. Вашингтон оставил за собой право вернуться в сделку в течение полугода.

В тот же день Москва также приостановила участие в ДРСМД, а 16 февраля приступила к разработке ракет наземного базирования средней дальности. Источники в дипломатических кругах утверждают, что Россия готова приветствовать новое всеобъемлющее соглашение, если к нему присоединятся все страны, имеющие ракеты средней и меньшей дальности.

Договор был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Помпео заявил об отсутствии страха США перед развертыванием ракет Россией
В НАТО заявили о соответствии ПРО в Румынии договору РСМД

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017