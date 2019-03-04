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Законность строительства завода на Байкале проверят в Приангарье

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Глава Иркутской области Сергей Левченко поручил проверить законность создания завода по розливу байкальской воды в поселке Култук Слюдянского района. Министерство экономического развития подготовило запросы в адрес руководителей управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Территориального отдела водных ресурсов Енисейского бассейнового водного управления. Прокуратура региона также ищет нарушения. 

Как напоминает ИА IrkutskMedia, строительные работы на берегу Байкала стартовали в январе. Компания «АкваСиб» (Иркутск) намерена поставлять воду из озера в ПЭТ-тарах в Китайскую народную республику и в регионы РФ. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Ранее проект одобрили местные жители на общественных слушаниях.

В настоящее время на территории объекта выявлены некоторые нарушения — например, стройплощадка захламлена отходами. Окончательные меры будут приняты по результатам контрольной проверки.

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