Сергей Зверев провел одиночный пикет в защиту Байкала

Российский стилист, певец и парикмахер Сергей Зверев устроил одиночный пикет против строительства заводов по розливу воды на озере Байкал. Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Я против строительства заводов по розливу воды на озере Байкал!!! А вы против???» — написал Зверев под постом. Большинство пользователей поддержали стилиста и поблагодарили его за активную гражданскую позицию.

В январе 2019 года стало известно, что байкальскую питьевую воду в бутылках будут производить в Иркутской области. Производство планирует выпускать до 528 тыс. л воды в сутки. Завод, который строят в Култуке Слюдянского района, сдадут в эксплуатацию к 2021 году. Ожидается, что воду в пластиковой таре будут экспортировать в Китай, а также регионы России.

Согласно закону «Об охране озера Байкал», компания получила положительные заключения экологической экспертизы, а также разрешение на строительство. Также проект прошел общественные слушания. Технология предусматривает прокладку глубинного водозабора в Байкал.