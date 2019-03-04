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The National Interest назвал новое секретное оружие США

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Фото: TASS/ZUMA
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Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA) предложило использовать «тактические туннели» на поле боя. Они могут стать новым секретным американским оружием, пишет журнал The National Interest.

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Журналисты указали, что подобные тактики давно используются противниками США. Так, по данным издания, «тактические туннели» использовались Японией во время Второй мировой войны при боях за Иводзиму в 1945 году, во время войны во Вьетнаме и даже боевиками ИГ (террористическая организация, запрещена на территории России) в сражениях с коалицией во главе США.

В DARPA считают, что данный опыт американские солдаты могли бы использовать для получения преимущества. Однако пока необходимых навыков у них нет, так как ни одна из существующих военных специальностей не учит строительству «тактических туннелей».

«И нет никаких технологий или оборудования, которое позволяло бы прокладывать и использовать туннели», — отмечается в статье.

В связи с этим в США планируют создать программу обучения по данной теме. На это предполагается потратить порядка $11 млн.

22 декабря эксперт американского журнала The National Interest Уилл Флэнниган сравнил «Армату» с британским Challenger 2 и американским M1A2 Abrams, которые находятся на вооружении НАТО. Российская машина, по его словам, превосходит силы альянса по трем ключевым показателям: живучести, огневой мощи и мобильности.

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