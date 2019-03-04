The National Interest назвал новое секретное оружие США

Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA) предложило использовать «тактические туннели» на поле боя. Они могут стать новым секретным американским оружием, пишет журнал The National Interest.

Журналисты указали, что подобные тактики давно используются противниками США. Так, по данным издания, «тактические туннели» использовались Японией во время Второй мировой войны при боях за Иводзиму в 1945 году, во время войны во Вьетнаме и даже боевиками ИГ (террористическая организация, запрещена на территории России) в сражениях с коалицией во главе США.

В DARPA считают, что данный опыт американские солдаты могли бы использовать для получения преимущества. Однако пока необходимых навыков у них нет, так как ни одна из существующих военных специальностей не учит строительству «тактических туннелей».

«И нет никаких технологий или оборудования, которое позволяло бы прокладывать и использовать туннели», — отмечается в статье.

В связи с этим в США планируют создать программу обучения по данной теме. На это предполагается потратить порядка $11 млн.

22 декабря эксперт американского журнала The National Interest Уилл Флэнниган сравнил «Армату» с британским Challenger 2 и американским M1A2 Abrams, которые находятся на вооружении НАТО. Российская машина, по его словам, превосходит силы альянса по трем ключевым показателям: живучести, огневой мощи и мобильности.