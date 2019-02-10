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The National Interest назвал изменения климата выгодными для Кремля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Москва может выиграть от изменений климата, а Запад может впасть в глубокий кризис, считает обозреватель The National Interest Час Голдман. Об этом говорится в его статье, опубликованной 9 февраля.

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По оценке экспертов, к 2050 году около 150 млн человек, или 10% мирового населения, столкнутся с необходимостью переселения из-за изменений климата, пишет Голдман. По его мнению, это повлечет за собой существенный экономический и политический ущерб для Соединенных Штатов и их союзников. В то же время России удастся избежать негативных последствий глобального потепления и даже извлечь из них пользу.

Россия в силу своего географического положения изолирована от воздействий климатических изменений: большинство ключевых городов расположены внутри страны и, таким образом, защищены от потопов. Риску затопления в первую очередь подвержены многие островные и низколежащие государства Южно-Восточной Азии, а также прибрежные регионы Европы и Северной Америки. Если уровень моря поднимется на 45 см, это приведет к миграции порядка 14,2 млн американцев (4% населения США). В России при таких условиях этот показатель составит лишь 1,86 млн, или 1,3%.

Таяние Северного Ледовитого океана также станет выгодным для Кремля. По данным Геологической службы США, в Арктике может находиться около 30% нетронутых запасов природного газа и 13% нефти. По мере таяния льдов и развития новых технологий становится проще добывать природные ресурсы из этой области. Вдобавок, из-за потепления в Северном Ледовитом океане открываются новые морские пути. В частности, экспорт товаров из Китая в Европу через территорию РФ может дать Москве «невообразимое» экономическое преимущество.

Изменения климата также могут сделать из России «сельскохозяйственную сверхдержаву» по мере того, как огромные территории будут превращаться из «ледяных тундр» в плодородные земли. Потепление будет способствовать привлечению туристов, что также окажет положительное влияние на экономику РФ.

Миграция, в том числе экологическая, вызванная климатическими изменениями ведет к политической нестабильности, считает Голдман. По его словам, российский авторитарный политический режим лишен проблемы «поляризации», в которой сейчас оказался Запад из-за миграционного кризиса. Еще один аргумент состоит в том, что повышение уровня мирового океана будет означать перемещение или перестройку ряда американских военных баз, что очень дорого обойдется Вашингтону.

13 января The National Interest сообщал, что значительной угрозой для США является укрепление сотрудничества России и Китая. Подобный союз может стать настоящим «американским кошмаром».

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