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В США рассказали об «американском кошмаре» из-за России и Китая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Наибольшей угрозой для США является укрепление сотрудничества России и Китая. Подобный союз может стать настоящим «американским кошмаром», пишет The National Interest со ссылкой на экспертов Центра национальных интересов.

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В материале говорится, что Вашингтон делает серьезный просчет, не учитывая растущее сотрудничество Пекина и Москвы.

«Российско-китайская «Антанта» — настоящий американский кошмар. Опасность коалиции будет заключаться не в общей идеологии, а в общих обидах», — пишет издание.

Отмечается, что Штаты утратили выгодную позицию времен второй половины холодной войны, когда отношения Вашингтона с Москвой и Пекином были лучше, чем отношения самих России и Китая.

«Когда китайские и российские лидеры думают о текущих угрозах, они представляют США и американское правительство, которое стремится подорвать их режимы или даже свергнуть их», — заявил профессор государственного управления имени Дугласа Диллона в Гарвардском университете Грэм Эллисон.

При этом аналитики считают, что несмотря на нынешние хорошие отношения РФ и Китая речи об официальном альянсе двух стран пока не идет, так как Пекин переживает о возможном ослаблении экономического сотрудничества с Вашингтоном.

Эксперты также уверены, что Китай, несмотря на желание углубить экономическое взаимодействие с Москвой, не будет стараться защитить РФ от давления Запада.

Тем не менее ранее скептический взгляд США на сотрудничество Китая и России привел к тому, что Вашингтон сам подтолкнул две державы к более близким отношениям и теперь это становится «сложнейшим вопросом» для Америки, резюмировало издание.

9 января в Пентагоне заявили о неготовности к войне с Россией и Китаем.

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