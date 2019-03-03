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The National Interest восхитился российским автоматом ШАК-12

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Фото: nationalinterest.org
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Американский журнал The National Interest высоко оценил российский крупнокалиберный штурмовой автомат ШАК-12. Автор издания отметил способность оружия практически моментально уничтожать противника и поражать цели даже сквозь стены.

Издание утверждает, что автомат был заказан российским спецназом на особые случаи, «когда масса и дальность выстрела не имеют значения», для ведения контртеррористических операций в условиях города и в ближнем бою.

По мнению автора, ШАК-12 идеально для этого подходит благодаря калибру боеприпасов, который составляет 12,7 мм. Такая характеристика позволяет решить распространенную в бою проблему, когда даже точный выстрел не может нейтрализовать противника из-за выброса адреналина. В результате, даже тяжело раненый террорист в последние минуты жизни может произвести фатальные действия, например, убить заложников. Патроны российского автомата мгновенно поражают цель при первом же выстреле.

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«ШАК-12 имеет эффективную дальность до 100 м, довольно низкую для обычного военного использования, но достаточную для ведения ближнего боя. Учитывая возможный способ эксплуатации ШАК-12, низкая эффективная дальность может считаться конструктивной особенностью, которая минимизирует сопутствующий ущерб среди мирных жителей», — считает автор.

Кроме того, для ШАК-12 разработано три типа боеприпасов, что делает автомат тактически универсальным. Патроны могут поражать цели через препятствия, например бронежилеты и укрытия, а пули с использованием алюминия сводят вероятность рикошета к минимуму.

Автомат является довольно тяжелым — его вес превышает 5 кг. Этот недостаток компенсируется короткоствольной конструкцией, удобной при ведении ближнего боя.

Ранее в Центральном конструкторском исследовательском бюро спортивно-охотничьего оружия новейший автомат назвали «супероружием». Конструкция ШАК-12 выполнена по схеме «булл-пап» (магазин позади пистолетной рукоятки), что сокращает длину оружия при достаточной длине ствола.

В автомате применяются три типа боеприпасов: бронебойные пули для пробивания бронежилетов и укрытий, дозвуковые патроны для огня с использованием глушителя и патроны с легкими пулями с алюминиевым сердечником, обладающими максимальным останавливающим действием и способностью к пониженному рикошету.

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