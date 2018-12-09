National Interest назвал четыре вида «смертоносного» оружия России

Зенитно-ракетный комплекс С-400, ракетные комплексы «Искандер», реактивная система залпового огня «Смерч», а также танки Т-72БЗ и Т-90 являются самым смертоносным оружием России, с которым «НАТО не захочет связываться», считает американский журнал The National Interest.

Издание отмечает, что именно это вооружение отражает боевые возможности российской армии. Так, РСЗО «Смерч» автор называет примером смертоносного воздействия артиллерии России, а комплекс «Искандер», по мнению журнала, не только превосходит старые образцы по скорости и точности, но и может уклоняться от систем противоракетной обороны.

Комплекс С-400 «Триумф» автор статьи называет верхом развития ПВО России. ЗРК состоит из нескольких радаров, командных пунктов и пусковых установок, с помощью которых система может отслеживать и атаковать одновременно до 36 самолетов на дальности о 400 км.

При установке таких комплексов в Калининграде и Сирии, они могут перекрыть воздушное пространство Польши и Германии, а также Кипра и Турции.

8 декабря The National Interest сообщил, что российский спецназ получит новейший вариант тяжелого автомата ШАК-12, созданный по заказу ФСБ России, с впечатляющей огневой мощью калибра 12,7 мм.