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National Interest назвал четыре вида «смертоносного» оружия России

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Зенитно-ракетный комплекс С-400, ракетные комплексы «Искандер», реактивная система залпового огня «Смерч», а также танки Т-72БЗ и Т-90 являются самым смертоносным оружием России, с которым «НАТО не захочет связываться», считает американский журнал The National Interest.

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Издание отмечает, что именно это вооружение отражает боевые возможности российской армии. Так, РСЗО «Смерч» автор называет примером смертоносного воздействия артиллерии России, а комплекс «Искандер», по мнению журнала, не только превосходит старые образцы по скорости и точности, но и может уклоняться от систем противоракетной обороны.

Комплекс С-400 «Триумф» автор статьи называет верхом развития ПВО России. ЗРК состоит из нескольких радаров, командных пунктов и пусковых установок, с помощью которых система может отслеживать и атаковать одновременно до 36 самолетов на дальности о 400 км.

При установке таких комплексов в Калининграде и Сирии, они могут перекрыть воздушное пространство Польши и Германии, а также Кипра и Турции.

8 декабря The National Interest сообщил, что российский спецназ получит новейший вариант тяжелого автомата ШАК-12, созданный по заказу ФСБ России, с впечатляющей огневой мощью калибра 12,7 мм.

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