National Interest рассказал о новом «супероружии» российского спецназа

Российский спецназ получит новейший вариант тяжелого автомата ШАК-12, созданный по заказу ФСБ России, с впечатляющей огневой мощью калибра 12,7 мм. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

Автомат был представлен в 2017 году и демонстрировался на выставке вооружений «Армия-2018». Автор статьи заявил, что оружие будет ограниченно применяться при ведении ближнего боя сотрудниками ФСБ, предположительно, в контртеррористических операциях.

Также издание считает, что ШАК-12 может применяться в случае с захватом заложников, когда противник из-за воздействия адреналина может продолжить вести бой даже при ранении, уточняет «РИА Новости».

Автомат использует 33-граммовые пули, способные ликвидировать цель даже при касательном попадании и стрельбе сквозь стены. Применяются три типа боеприпасов: бронебойные пули, которые пробивают бронежилеты и укрытия, дозвуковые патроны для огня с использованием глушителя, и патроны с легкими пулями с алюминиевым сердечником, обладающими максимальным останавливающим действием и способностью к повышенному рикошету.

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