Прямой эфир

National Interest рассказал о новом «супероружии» российского спецназа

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский спецназ получит новейший вариант тяжелого автомата ШАК-12, созданный по заказу ФСБ России, с впечатляющей огневой мощью калибра 12,7 мм. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

Автомат был представлен в 2017 году и демонстрировался на выставке вооружений «Армия-2018». Автор статьи заявил, что оружие будет ограниченно применяться при ведении ближнего боя сотрудниками ФСБ, предположительно, в контртеррористических операциях.

Также издание считает, что ШАК-12 может применяться в случае с захватом заложников, когда противник из-за воздействия адреналина может продолжить вести бой даже при ранении, уточняет «РИА Новости».

Автомат использует 33-граммовые пули, способные ликвидировать цель даже при касательном попадании и стрельбе сквозь стены. Применяются три типа боеприпасов: бронебойные пули, которые пробивают бронежилеты и укрытия, дозвуковые патроны для огня с использованием глушителя, и патроны с легкими пулями с алюминиевым сердечником, обладающими максимальным останавливающим действием и способностью к повышенному рикошету.

6 декабря портал Business Insider сравнил российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» и американский АН-64 «Апач», которые считаются в своем классе лучшими машинами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Военно-промышленной компании рассказали о технических особенностях «Тигра-2»
Росгвардия и ФСБ подготовили план «оружейной реформы»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017