Business Insider сравнил российский вертолет Ка-52 с американским «Апачем»

Российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» и американский АН-64 «Апач» считаются в своем классе лучшими машинами, при этом российский более маневренный и обладает большей огневой мощью. Об этом пишет портал Business Insider.

Аналитики сравнили вооружение, конструкции и мобильность боевых машин. Отмечается, что российский вертолет в два раза превосходит американский по максимальной дальности полета, обладает лучшей максимальной скоростью, однако немного уступает по максимальной высоте полета.

Маневренность вертолета основывается на соосной схеме расположения несущих винтов. Обе боевые машины обладают разнообразным вооружением, однако «Апач» может получать данные с беспилотников и частично управлять ими. В результате победителем с небольшим отрывом издание признало американский вертолет.

5 декабря стало известно, что лазерные комплексы «Пересвет», основанные на новых физических принципах, заступили на опытно-боевое дежурство в российских войсках 1 декабря 2018 года.