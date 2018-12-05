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В Генштабе объяснили повышение возможностей ядерных сил России

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Россия повышает возможности ядерных сил в условиях наращивания США глобальной системы противоракетной обороны (ПРО), сообщил в среду, 5 декабря, начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов на брифинге с иностранными военными атташе.

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Он напомнил о состоявшемся перевооружении ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на ракетные комплексы «Ярс» и введении в строй серийного производства комплекса «Авангард», который оснащен планирующим крылатым блоком, передает ТАСС. Российские подлодки с межконтинентальными баллистическими ракетами патрулируют океаны и моря подо льдами Арктики, ведется непрерывное боевое дежурство, добавил Герасимов, уточняет РЕН ТВ.

В июле сообщалось, что Тейковское, Тагильское и Новосибирское соединения РВСН уже полностью перешли на использование «Ярсов». Продолжается процесс перевооружения еще трех ракетных соединений — Иркутского, Йошкар-Олинского и Козельского.

В мае президент России Владимир Путин рассказал о перевооружении зенитных ракетных частей. В том числе зенитные ракетные системы С-400 и комплексы «Панцирь-СМ» продолжат поставлять в Вооруженные силы.

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