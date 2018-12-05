Береговой ракетный комплекс «Бал» поступил на вооружение в Крыму

Российские военные развернут новый береговой ракетный комплекс «Бал» на полуострове Крым. Об этом 5 декабря рассказал глава пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

«Комплекс поступил на вооружение береговых войск Черноморского флота России в Крыму», — цитирует Астафьева агентство «Интерфакс» .

Отмечается, что «Бал» способен поражать цели крылатыми ракетами в любое время суток при любых погодных условиях на удалении до 120 км. Пусковые установки размещаются на скрытых позициях на расстоянии до 10 км от берега. Ракетный комплекс характеризуется возможностью быстрой смены позиции и высокой мобильностью, а также готовностью к применению оружия в короткие сроки.

29 ноября замкомандира 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковник Александр Самарский заявил, что Российские ракетные комплексы противокорабельной обороны «Бал», переброшенные в Крым, являются демонстрацией «фейковой силы». По его словам, Москва привыкла показывать, что у нее «что-то есть», хотя в реальности они «могут гораздо меньше», чем рассказывают.