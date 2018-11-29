На Украине назвали российские ракетные комплексы «Бал» «фейковой силой»

Российские ракетные комплексы противокорабельной обороны «Бал», переброшенные в Крым, являются демонстрацией «фейковой силы», заявил замкомандира 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковник Александр Самарский.

«Скорее всего, это, скажем так, демонстрация Российской Федерацией фейковой своей силы. <...> Москва сейчас привыкла показывать, что в ней что-то есть <…> хотя в реальности они уже показали, что, по сути, они могут гораздо меньше, чем рассказывают», — заявил военный в эфире телеканала «Прямой».

Береговой ракетный комплекс «Бал» предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, обеспечения защиты военно-морских баз и другой инфраструктуры.

В состав комплекса входят два самоходных командных пункта и четыре пусковые установки.

5 ноября эксперты Business Insider составили рейтинг сильнейших армий Европы, в котором Вооруженные силы РФ заняли первое место.

Через два дня президент Украины Петр Порошенко в очередной раз назвал «сильнейшей в Европе» украинскую армию.