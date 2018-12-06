В Военно-промышленной компании рассказали о технических особенностях «Тигра-2»

Генеральный директор ООО «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий рассказал об особенностях перспективного бронеавтомобиля «Тигр-2». У техники будет усиленная броня и новые агрегаты.

По словам Красовицкого, у бронемашины будет большая минная защищенность и другая грузоподъемность. Он отметил, что машину-прототип по теме «Тигр-2» в инициативном порядке сделали за три месяца.

«Мы создали корпус, сделали разнесенную броню. Я лично стрелял по этой машине с 30 м из снайперской винтовки СВД пулей с термоупрочненным сердечником. Материал не простреливался», — цитирует гендиректора компании телеканал «Звезда».

Красовицкий добавил, что на машину поставили двигатель объемом 6,7 л и автоматическую коробку передач.

Также глава компании рассказал о планах по оснащению бронетранспортеров БТР-82 противотанковыми ракетными комплексами «Атака».

Красовицкий рассказал о планах сделать машину, на которую будет установлено более серьезное вооружение. Испытания уже прошли, отметил он, добавив, что ПТРК «Атака» действует на расстояние 6 км.

Ранее в четверг члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о повышении возраста продажи оружия в России с 18 лет до 21 года.