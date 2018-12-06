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Законопроект о повышении возраста продажи оружия внесли в Госдуму

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Законопроект о повышении возраста продажи оружия в России с 18 лет до 21 года внесли в Госдуму члены Совета Федерации.

В пояснительной записке к документу отмечается, что россияне получат право на приобретение огнестрельного оружия ограниченного поражения, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, газового оружия, охотничьего оружия, спортивного оружия, сигнального оружия по достижении 21 года.

15 ноября Росгвардия совместно с депутатами и экспертным сообществом предложили повысить возраст для покупки оружия с 18 лет до 21 года. С этой же инициативой, как напоминает НСН, после трагедии в Керчи, выступал и депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Николай Земцов.

При этом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призывала повысить возрастной ценз для права на покупку оружия до 25 лет.

Трагедия в Керчи произошла 17 октября. Студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в здании учебного заведения. Одно из 10 самодельных взрывных устройств сработало в столовой, остальные обезвредили саперы.

Стрелявший покончил с собой, его тело обнаружили на втором этаже здания. Всего в результате атаки погиб 21 человек (15 студентов, пять преподавателей и Росляков), более 50 получили ранения различной степени тяжести.

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