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Эксперт оценил испытанный Украиной ракетный комплекс С-125

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Фото: facebook.com/oleksandr.turchynov
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Испытанный Украиной ракетный комплекс С-125 не представляет интереса с военной точки зрения, считает  эксперт Алексей Леонков.

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Он указал, что С-125 — комплекс советского производства. Для его модернизации у Украины нет соответствующих технологий, поскольку предприятия оборонной промышленности страны находятся в стагнации и упадке.

«Подобные «переделки», которые время от времени Украина выдает за новое оружие, создаются для пиара ее действующей власти», — приводит «РИА Новости» слова Леонкова.

Эксперт указал, что комплекс пускает ракеты класса «земля-воздух», а Киев попытался его переделать под береговой противокорабельный комплекс, способный поражать надводные движущиеся цели. По мнению Леонкова, Украине не удалось модернизировать ракетный комплекс.

5 декабря глава Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов сообщил об успешном испытании системы береговой обороны с помощью ракетного комплекса С-125.

Он отметил, что ракеты способны поражать цели на расстоянии 280 км. Комплекс призван усилить береговую оборону Черноморского и Азовского побережий.

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