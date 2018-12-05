Эксперт оценил испытанный Украиной ракетный комплекс С-125

Испытанный Украиной ракетный комплекс С-125 не представляет интереса с военной точки зрения, считает эксперт Алексей Леонков.

Он указал, что С-125 — комплекс советского производства. Для его модернизации у Украины нет соответствующих технологий, поскольку предприятия оборонной промышленности страны находятся в стагнации и упадке.

«Подобные «переделки», которые время от времени Украина выдает за новое оружие, создаются для пиара ее действующей власти», — приводит «РИА Новости» слова Леонкова.

Эксперт указал, что комплекс пускает ракеты класса «земля-воздух», а Киев попытался его переделать под береговой противокорабельный комплекс, способный поражать надводные движущиеся цели. По мнению Леонкова, Украине не удалось модернизировать ракетный комплекс.

5 декабря глава Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов сообщил об успешном испытании системы береговой обороны с помощью ракетного комплекса С-125.

Он отметил, что ракеты способны поражать цели на расстоянии 280 км. Комплекс призван усилить береговую оборону Черноморского и Азовского побережий.