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Немецкие СМИ назвали «Циркон» превзошедшей ожидания Запада ракетой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» превзошла ожидания западных экспертов. Ей потребуется пять минут, чтобы достичь Пентагона и уничтожить его, утверждает немецкое издание Stern.

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Скорость, которую развивает «Циркон», делает перехват невозможным, цитирует статью телеканал «Звезда»

«Эффективно противостоять подобным ракетам способны только электронные системы ПВО и лазерное оружие», — говорится в материале.

24 февраля телеканал «Россия 1», который является частью ВГТРК, назвал в программе «Вести недели» военные центры США, которые могут стать целями для ракет «Циркон» в случае угрозы применения Вашингтоном ракет по РФ. Среди них здание Пентагона, правительственный пункт управления Кэпмп-Дэвид, пункт управления президента США и командный центр комитета начальников штабов Форт-Ритчи, а также пункт управления стратегическими наступательными силами Мак-Клеллан и пункт управления ядерными силами Джим-Крик.

За несколько дней до этого член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Виктор Мураховский сообщил «Известиям», что «Циркон» может поступить в войска в течение трех лет.

Ракета создается для поражения как морских, так и наземных целей. Она способна развивать скорость полета около 9 Махов, ее дальность может составить более 1 тыс. км.

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