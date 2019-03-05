Международный совет футбольных ассоциаций IFAB утвердил несколько изменений в правилах игры. Они не радикальные, но важно знать и понимать, как их интерпретировать. Новации направлены на то, чтобы сделать судейство справедливее, а сама игра должна стать более прозрачной, открытой и понятной. Нововведения вступят в силу с 1 июня 2019 года. То есть во всех чемпионатах, которые играют по системе «осень-весна» (РПЛ входит в их число), они начнут действовать уже со следующего сезона.

Согласно новым правилам, игроки атакующей команды при пробитии штрафных ударов больше не смогут вставать в стенку, которую выстраивает их соперник. Сейчас из-за этого начинаются толчки, и арбитру приходится уделять немало времени тому, чтобы успокоить конфликтующих. Цель изменения проста — избежать стычек и сократить количество задержек игры.

Теперь замененный игрок должен будет покинуть поле через ближайшую боковую линию, а не бежать к резервному арбитру. Это изменение напрашивалось давно. На последних минутах матча тренеры нередко меняют игроков, которые находятся на противоположной стороне. В итоге футболист идет к бровке через все поле и затягивает время, что иногда помогает ведущей в счете команде. Это нервирует и самих игроков, и тренеров, и болельщиков. Для избежания подобных историй в будущем было найдено разумное решение.

Думаю, игроки не будут пренебрегать этим правилом, чтобы не рисковать получить желтые карточки. Не исключаю, что на первых порах футболисты будут во время замены по привычке идти с поля в сторону резервного арбитра, делая вид, что забыли о нововведении. Но после того как судьи покажут первые «горчичники» за «забывчивость», игроки сразу всё запомнят.

Также судьи смогут показывать желтые и красные карточки не только футболистам на поле, но и всем, кто находится на скамейке запасных. Предупредить или удалить из технической зоны можно будет любого из тех, кто там имеет право находиться: главного тренера, его ассистентов, медицинский штаб или запасных игроков. Потому что никакие устные предупреждения никак не влияют на поведение тех, кто наблюдает за игрой со скамейки запасных. Уверен, карточки будут более эффективным способом: после первого предупреждения тот же тренер поймет, что если он продолжит вести себя неспортивно, то покинет скамейку. Красная карточка станет означать еще и пропуск следующей игры. А относительно дальнейшей дисквалификации — это уже в компетенции дисциплинарных органов в рамках регламента каждого конкретного чемпионата.

Еще одно очень важное изменение будет касаться действий вратарей при пробитии пенальти. Сейчас голкиперы должны до момента удара находиться на линии ворот, но на практике почти никто это правило не соблюдает. Еще до пробития по мячу страж ворот делает шаг вперед, чтобы сократить угол обстрела и усложнить задачу бьющему. Это происходит за доли секунды, и судьи закрывают на это глаза. В данном случае скорее футбольные правила подгоняют под то, что на самом деле происходит на поле, и чего избежать невозможно. Теперь вратарю будет официально разрешено делать этот самый шаг с ленточки. Думаю, это решение поможет избежать разных трактовок эпизода. С точки зрения духа игры мы всегда говорили судьям, чтобы они не обращали внимания на то, что кипер делает шаг до удара, но это шло вразрез с правилами. Теперь же всё станет официально.

Также если при атаке мяч попадает в руку нападающему, то игра будет остановлена. Даже если изначально кажется, что это было сделано неумышленно. Мы еще в советской школе арбитров всегда учили судей останавливать матч в таких случаях.

Ну и, наконец, теперь при попадании футбольного снаряда в судью игра также будет останавливаться с последующим назначением спорного мяча. Также считаю это абсолютно верным нововведением. Ведь бывают такие случаи, когда отскок мяча от арбитра приводит к опасной атаке одной из команд или даже голу. В таких ситуациях судья чувствует себя виновным. Новые правила исключат фактор случайности.

С появлением технического комитета международного совета по правилам игры ведется очень активная работа относительно поправок и предложений, которые им присылают национальные федерации и отдельные любители футбола. Уверен, в дальнейшем нас ждут еще какие-то изменения, но не хочется, чтобы их было очень много. Футбол прекрасен теми основными правилами, которые были придуманы более ста лет назад.

Но с точки зрения эволюции игры все поправки будут направлены на увеличение чистого игрового времени, защиту спортсменов и повышение доверия к футболу. Возможно, что-то будет связано с улучшением трактовок положения «вне игры» и игры рукой. То есть пропишут более подробно, когда игра рукой была умышленной, а когда нет. В этом направлении правила будут меняться.

Автор — глава судейского комитета РФС, член исполкома организации, бывший судья международной категории

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