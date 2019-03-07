С вещанием на выход: ЕС запускает свой русскоязычный телеканал

Евросоюз открывает собственный русскоязычный телеканал, съемочные группы которого будут представлены во всех российских регионах. Первое время он будет вещать в интернете, основной задачей нового СМИ станет донесение западной интерпретации происходящих в мире событий до русскоязычного населения. Об этом «Известиям» рассказали несколько источников в структурах ЕС, знакомых с ходом подготовки . Как отмечают опрошенные «Известиями» эксперты, подобные инициативы говорят лишь о беспомощности информационной кампании, которую Запад пытается развернуть в нашей стране.

Игра в интерпретацию

Проект, который сейчас находится на этапе доработки, станет коммерческим и выйдет на самоокупаемость за несколько лет, уверены источники «Известий». Его финансирование будет осуществляться ЕС, а также частными инвесторами.

— По задумке журналисты должны находиться во всех регионах РФ, чтобы новостные сюжеты были подготовлены в кратчайшие сроки и не теряли актуальности. В ЕС уже давно хотят сделать нечто подобное, чтобы европейская интерпретация событий контрастировала с подачей информации в российских государственных СМИ, — отметил один из собеседников «Известий», знакомый с ходом запуска телеканала.

Кроме того, по словам другого источника, в Евросоюзе рассчитывают привлечь к сотрудничеству и российских журналистов из оппозиционных изданий.

— Телеканал будет транслировать точку зрения по всем ключевым информационным темам, — отметил собеседник «Известий».

«Смешная реакция»

По данным инициаторов проекта, целевая аудитория, которая готова воспринимать европейскую точку зрения, транслируемую телеканалом, составляет около 18% русскоязычного населения.

При этом, отвечая на запрос «Известий», в Еврокомиссии (ЕК) не подтвердили и не опровергли данную информацию.

— По крайней мере среди коллег в комиссии мы не осведомлены о подобном проекте, — сказали в пресс-службе ЕК, подчеркнув, что Евросоюз уже взаимодействует с русскоязычным населением ЕС. — У Европейской службы внешних связей (ЕСВС) есть версия сайта на русском языке, который предоставляет всю последнюю информацию о Евросоюзе. Более того, русский язык активно используется и делегациями ЕС в странах Восточного партнерства и Центральной Азии.

По мнению замглавы делегации Европарламента по отношениям с РФ Йиржи Машталки, запуск подобного телеканала вполне укладывается в русло внешней политики ЕС.

— Боюсь, что такой проект может превратиться в обычную пропаганду. Кроме того, мне кажется, что это очень смешная реакция на деятельность российских каналов . Было бы полезнее, если бы Евросоюз начал говорить правду и перестал настраивать людей друг против друга, объективно оценивая те или иные международные события, — сказал Йиржи Машталка.

Дискриминация вместо конкуренции

После украинских событий отношение Запада к таким российским СМИ, как телеканал RT и агентство Sputnik, кардинально изменилось. В некоторых государствах им объявили настоящую войну: к примеру, во Франции глава страны Эммануэль Макрон, еще будучи кандидатом в президенты, критиковал RT France за «необъективное освещение» своей предвыборной кампании. Это привело к тому, что впоследствии журналистам российских СМИ стали отказывать в аккредитации на многие политические мероприятия высокого уровня.

— Если у европейских налогоплательщиков есть лишние средства на создание специального канала для российских зрителей, то никакой угрозы в этом не видится. Ведь такой проект будет стоить им много миллионов евро, которые во всё более дефицитном общеевропейском бюджете абсолютно не лишние, — считает политолог Александр Ведруссов. — Почему они так боятся RT и Sputnik? Потому что российские СМИ действительно представляют в мире особую, альтернативную точку зрения по актуальной проблематике. Запад оказался к этому не готов. Вместо равной и честной конкуренции информационных потоков в США и многих европейских странах всячески препятствуют свободному вещанию российских каналов.

Франция — не единственная страна, где пытаются бороться с «российской пропагандой», это противостояние уже вышло на уровень ЕС. В 2016 году Европарламент одобрил резолюцию о борьбе с пропагандой из третьих стран, включая Россию. В резолюции отдельно упоминались RT, Sputnik, фонд «Русский мир», а также Россотрудничество. Как заявила тогда верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, политика Союза по контрпропаганде нацелена на «обеспечение плюрализма СМИ на востоке и юге, подготовку журналистов, внедрение необходимых сетей, чтобы позволить журналистам выполнять свою работу». С 2016 года призывы усилить борьбу с «российской пропагандой» раздаются из стран Евросоюза регулярно.

В Москве происходящее воспринимают резко негативно — как не раз заявляли в МИД РФ, подобное отношение к российским СМИ нарушает международные нормы, его следует рассматривать как дискриминацию. При этом, по словам Александра Ведруссова, временами в отечественных СМИ европейская или американская точка зрения представлена едва ли не в большей степени, чем российская.