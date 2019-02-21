Захарова назвала американскую пропаганду «отчаянным трешем»

Пропаганда американских СМИ «ползает по дну» и становится «отчаянным трешем», написала на своей странице в соцсети Facebook официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала пост одного западного СМИ, возложившего «часть вины» за эпидемию кори, разразившуюся в странах Восточной Европы, на троллей и противников иммунизации из России.

«Американская пропаганда ползает по дну. Сколько стоит американцам этот отчаянный треш?» — задала вопрос официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что для населения Сербии будет очень кстати материал об онкологических последствиях ударов НАТО по стране. Тем более что сейчас западные страны ведут идеологическую обработку сербов, добавила дипломат.

В 2017 году от кори скончались 110 тыс. человек во всем мире. В 2019 году заболевание оказалось смертельным для 38 человек. Наиболее сложная ситуация с корью сложилась в Черногории, Грузии и Молдавии. Эпидемию кори переживают на Украине. По данным за январь 2019 года, количество заболевших превысило 15 тыс. человек, зарегистрировано восемь случаев летального исхода.

В Москве корью заболели два человека, в Санкт-Петербурге — восемь, в Дагестане зарегистрировали 44 случая заболевания. В Европе, по данным ВОЗ, корью заболели больше 41 тыс. детей и взрослых в течение первых шести месяцев 2018 года.