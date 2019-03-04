DJ Грув рассказал о шоке от новости о смерти вокалиста The Prodigy

Российский музыкант Евгений Рудин, известный как Dj Грув, рассказал о своей реакции на известие о смерти 49-летнего вокалиста The Prodigy Кита Флинта.

«Я сам шокирован… мы должны были встретиться в воскресенье в Лондоне. Мы близко общались, не могу ничего комментировать. Не могу дозвониться до ребят, узнать, что произошло. Друг. Человек, который создал эту группу», — приводит слова музыканта RT.

О смерти вокалиста The Prodigy Кита Флинта стало известно 4 марта. Музыкант скончался в своем доме в Великобритании в минувшие выходные. В официальном Instagram-аккаунте группы говорится, что музыкант покончил с собой.

Группа The Prodigy была образована в 1990 году. Музыканты являются пионерами жанра бигбит, который обрел популярность в 1990-е и 2000-е годы. Флинт исполнял самые знаменитые композиции группы — Firestater и Breathe.