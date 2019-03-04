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Музыкальный критик высказался о смерти вокалиста The Prodigy

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Фото: REUTERS/Alessia Pierdomenico
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Безвременный уход Кита Флинта произошел в худших традициях рок-н-ролла. Об этом заявил музыкальный критик Андрей Бухарин в беседе с RT, комментируя кончину вокалиста группы The Prodigy.

«The Prodigy была главной группой, которая вдруг перевела клубную электронную музыку в масштаб стадионов. Стала большой стадионной группой на манер великих рок-групп. В нашей стране они были очень любимы наряду с Depeche Mode, Rammstein», — отметил эксперт.

Кит Флинт скончался в возрасте 49 лет в Великобритании в своем доме в графстве Эссекс. Как сообщается на Instagram-странице группы, музыкант покончил собой

Группа The Prodigy была образована в 1990 году. Музыканты являются пионерами жанра бигбит, который обрел популярность в 1990-е и 2000-е годы. Флинт исполнял самые знаменитые композиции группы — Firestater и Breathe.

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