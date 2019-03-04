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Умерла звезда американского шоу «Голос»

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Фото: youtube.com
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Звезда 13-го сезона американского шоу «Голос» Дженис Фриман умерла в возрасте 33 лет. Об этом сообщило издание Deadline.

Женщина была дома с мужем в Пасадене (штат Калифорния), когда у нее возникли проблемы с дыханием. Она была доставлена в больницу, но врачи не смогли ее спасти, и певица скончалась, пишет «Газета.ру».

Фриман долгое время боролась с несколькими болезнями, среди которых волчанка, рак шейки матки и менингит. Она участвовала в шоу «Голос» в 2017 году. Ее наставником была певица и актриса Майли Сайрус.

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